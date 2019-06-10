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В Кремле считают, что некоторые европейские страны не поддерживают санкции

В Кремле считают, что некоторые европейские страны не поддерживают санкции
10:40 Сегодня Телеграф УНИАН

В Кремле возмущены, что ни одна страна Евросоюза не заветировала продление санкций против России.

В Кремле возмущены тем, что ни одна страна Европейского Союза не заветировала продление санкций против России.

Об этом помощник президента РФ по международным вопросам Юрий Ушаков заявил в ходе выступления на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

"Два слова о санкциях. Сколько их напринимали, наверное, и сами авторы в них уже путаются. Главное, что они вредны как для тех, кого наказывают, так и для тех, кто наказывает. Еще более прискорбно, что эти санкции вносят дополнительную сумятицу в непростые международно-политические и экономические дела, подрывают принципы Всемирной торговой организации", - сказал Ушаков.

По его словам, у него "перед глазами стоит дискуссия" на Петербургском международном экономическом форуме, где "высокие представители весьма солидных европейских стран" заявляли, что санкции против России за вторжение в Украину они не поддерживают, поскольку они "контрпродуктивны".

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"Это было заявлено в городе Санкт-Петербурге, а сказать то же самое в городе Брюсселе эти страны почему-то стесняются. А ведь достаточно разумного голоса одной страны, и с санкциями по линии Евросоюза было бы покончено, поскольку не было бы консенсуса для их продления", - заявил Ушаков.

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ЕС, Россия, Санкции, Юрий Ушаков.
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