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В РФ женщина на работе украла 500 алмазов на $3 миллиона

В РФ женщина на работе украла 500 алмазов на $3 миллиона
14:41 Сегодня Телеграф УНИАН

В России правоохранители задержали группу преступников, которые занимались кражей высококачественного алмазного сырья в особо крупных размерах.

Правоохранители Российской Федерации задержала группировку преступников, промышлявших хищением высококачественного алмазного сырья в особо крупных размерах. Причиненный ущерб оценивается в несколько миллионов долларов. Об этом сообщили в понедельник, 10 июня, в пресс-службе Следственного комитета РФ, пишет UBR.

"Федеральной службой безопасности РФ совместно со Следственным комитетом РФ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность преступной группы, осуществлявшей на системной основе хищения с последующим незаконным сбытом на территории России высококачественного алмазного сырья из АК "Алроса"", — говорится в сообщении.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко уточнила, что в группу злоумышленников входили сотрудница акционерной компании "Алроса" Елена Канунникова, которая непосредственно занималась кражей алмазов в компании, гражданин России и Грузии Владимир Табидзе, являвшийся посредником, и гражданин России Владимир Гординский, отвечавший за продажу драгоценных камней.

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Подозреваемые были задержаны с поличным при попытке кражи очередной партии алмазов стоимостью около $350 тыс. В ходе обысков у членов преступной группы были изъяты 500 алмазов общей массой более 2 тыс. карат и 11 бриллиантов. Общая стоимость изъятых при обысках камней превысила $3 млн.

Кроме того, у подозреваемых были найдены более $2 млн и €500 тыс. наличными, а также ювелирная продукция известных мировых брендов, в том числе — более 30 инкрустированных бриллиантами часов.

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Все по теме:

РФ, Кража, Преступная группировка, Высококачественное алмазное сырье.
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