Взрыв на танкере в Махачкале: есть погибшие

В порту Махачкалы на борту танкера произошел взрыв, из-за чего погибли члены экипажа.

Трагедия случилась сегодня утром, 11 июня. В результате взрыва погибли три человека, еще трое госпитализировали. О случившемся сообщается в Интерфакс.

В пресс-службе Росморречфлота подтвердили информацию о третьем погибшем матросе, тело которого удалось обнаружить на борту танкера после взрыва.

Сообщение о взрыве на танкере поступило в полпятого утра. Судно находилось в Махачкалинском морском торговом порту под разгрузкой.

"Во время перекачки нефтепродуктов с танкера произошел взрыв газовоздушной смеси в машинном отделении", - сообщается на сайте информагентства.

В России по факту взрыва и гибели членов экипажа возбуждено уголовное дело (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Нефтевоз принадлежит "Волжскому пароходству", там успели прокомментировать ситуацию и пообещали, что предоставят всю необходимую помощь в расследовании причин взрыва.