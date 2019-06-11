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Лукашенко о работе метеорологов: Их надо или разгонять, или приводить в чувства

Лукашенко о работе метеорологов: Их надо или разгонять, или приводить в чувства
16:12 Сегодня Телеграф УНИАН

Президент Беларуси Александр Лукашенко недоволен работой метеорологов в стране, по его мнению их надо или разогнать или приводить в чувство.

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал метеорологов и предложил разогнать Республиканский центр по гидрометеорологии. Об этом сообщает пресс-служба президента. 

"С ними надо что-то делать: их надо или разгонять, или приводить в чувства. В лучшем случае в какой-то день на 50-70% достоверность прогноза погоды. Нам такой Гидрометцентр не нужен", - заявил Лукашенко во вторник.

"Я уже ориентируюсь на военных, которые видят в реальном времени погоду, подскажут, где идут дожди по республике и что будет в ближайшие 12 часов. Почти на 100% дают точный прогноз, правда, короткий", - заметил президент.

"Мы должны знать, что происходит, что будет завтра, послезавтра, чтобы ориентироваться", - добавил он.

Ранее Лукашенко уже критиковал белорусских метеорологов. Так, в 2017 году при назначении нового главы Минприроды, президент заявил, что "их прогнозы порой не то что читать... Иногда, прочитав, хочется, чтобы вообще ничего там не прогнозировали".

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко устроил кадровую чистку в Могилевской области, когда увидел, в каком состоянии содержат коров в агрохолдинге "Купаловская". Визит президента в агрохолдинг 26 марта показал телеканал ОНТ. Лукашенко осматривал, в каких условиях содержат коров, и возмущался, называя коровник "Освенцимом" и употребляя нетипичную для президентской должности лексику.

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Все по теме:

Александр Лукашенко, Увольнение, Метеорологи, Республиканский центр по гидрометеорологии, Достоверность прогноза погоды.
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