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В РФ массовые задержания участников марша в поддержку Голунова (Фото)

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В РФ массовые задержания участников марша в поддержку Голунова (Фото)
14:07 Сегодня Телеграф Укринформ

Активисты и журналисты вышли в РФ на масштабный марш в поддержку Ивана Голунова.

Российские полицейские проводят задержания участников марша в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, среди них много представителей различных изданий.

Об этом сообщает правозащитный портал ОВД-инфо.

«По данным ОВД-Инфо на 12:30, на шествии против фабрикации уголовных дел задержано 57 человек», - говорится в сообщении.

В частности, на акции задержаны журналисты «Медузы», «Дождя» и Reuters. Поначалу задерживали преимущественно тех, кто вышел в футболке «Я/Мы Иван Голунов», но потом задерживать стали по другим признакам.

Во время шествия против фабрикации уголовных дел задержали бывшего фигуранта «Болотного дела» Алексея Гаскарова.

Также телеканал «Дождь» сообщил, что задержан оппозиционер Алексей Навальный.

С журналиста "Meduza" в РФ сняты все обвинения 

Как сообщалось, российские активисты и журналисты запланировали провести 12 июня в центре Москвы марш за освобождение корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Дело против него было закрыто 11 июня, однако часть из тех, кто собирался принять участие в акции, решили пройти от метро «Чистые пруды» до здания московской полиции на Петровке, 38. Они выходят с общими требованиями, в первую очередь - наказания виновных в провокации против Голунова. Переговоры с мэрией по поводу акции сорвались еще до освобождения журналиста, власти города призвали не приходить на нее.

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Полиция, РФ, Медуза, Алексей Навальный, Иван Голунов.
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