С журналиста "Meduza" в РФ сняты все обвинения

Резонансное дело против российского журналиста "Медузы" окончательно закрыто.

Дело против российского журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого задержали по подозрению в покушении на сбыт наркотиков, закрыли.

Об этом сообщает 11 июня российское издание ТАСС.

"Принято решение о прекращении уголовного преследования Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления", - заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

По его словам, журналиста "Медузы" во вторник освободят из-под домашнего ареста.

Сейчас все обвинения с него сняты.

Кроме того, "Медуза" сообщает, из-за дела могут уволить начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова.

В частности, об этом будет ходатайствовать Колокольцев перед президентом РФ Владимиром Путиным.