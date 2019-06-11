Скачать
Вторник, 11.06.2019
Кабмин для нового правительства готовит "transition book" по интеграции в НАТО
Кабмин для нового правительства готовит "transition book" по интеграции в НАТО
Зеленский подписал увольнение главы МИД Украины Климкина: кто его заменит
Климкина на посту главы МИД Украины может заменить Пристайко
Состав Украины U-20 на полуфинальный матч с Италией
Состав Украины U-20 на полуфинальный матч с Италией
Atlas Weekend 2019: расписание музыкального фестиваля
Atlas Weekend 2019: расписание музыкального фестиваля

С журналиста "Meduza" в РФ сняты все обвинения

С журналиста "Meduza" в РФ сняты все обвинения
18:01 Сегодня Телеграф pravda.com.ua

Резонансное дело против российского журналиста "Медузы" окончательно закрыто.

Дело против российского журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого задержали по подозрению в покушении на сбыт наркотиков, закрыли.

Об этом сообщает 11 июня российское издание ТАСС.

"Принято решение о прекращении уголовного преследования Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления", - заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

По его словам, журналиста "Медузы" во вторник освободят из-под домашнего ареста.

Сейчас все обвинения с него сняты.

ОБСЕ требует свободы журналисту Meduza

Кроме того, "Медуза" сообщает, из-за дела могут уволить начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова.

В частности, об этом будет ходатайствовать Колокольцев перед президентом РФ Владимиром Путиным.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, РФ, Медуза, Журналист, Иван Голунов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тимошенко думает в ближайшие дни встретиться с Зеленским
02 Кадровая "рокировка": Зеленский "снимает" судей ВСП
03 КСУ рассматривает конституционность роспуска Рады (Онлайн)
04 Прогноз погоды в Украине на 11 июня: "африканская" жара, лишь на Западе - дожди
05 Горбачев прокомментировал сюжет "Чернобыля" от HBO
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украинцев в июне дважды ждут длинные выходные
Украинцев в июне дважды ждут длинные выходные
Выборы в Украине: Представителей от РФ в миссии ОБСЕ не будет
Выборы в Украине: Представителей от РФ в миссии ОБСЕ не будет
У Зеленского спрогнозировали, когда КС примет решение по указу о роспуске Рады
Когда КС примет решение по указу о роспуске Рады
Какая стоимость продуктов по состоянию на 11 июня 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 11 июня 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь