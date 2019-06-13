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Войска США в Польше: Реакция РФ

Войска США в Польше: Реакция РФ
19:52 Сегодня Телеграф УНН

В России сообщили, что учтут "в оборонном планировании размещения дополнительных сил США в Польше".

Россия не может не учитывать размещение усиленного контингента Вооруженных сил США в Польше в своем оборонном планировании. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии МИД РФ, пишет УНН.

"С сожалением восприняли решение Вашингтона и Варшавы о размещении в Польше усиленного контингента ВС США, — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. — Считаем, что тем самым нанесен сильный удар по одному из ключевых положений Основополагающего акта Россия-НАТО 1997 года, в соответствии с которым альянс отказался от осуществления дополнительного постоянного размещения на территории новых государств-членов "существенных боевых сил".

"Такие действия подрывают один из немногих остающихся документов, призванных обеспечивать военную стабильность в Европе, — указали в МИД РФ. — Россия не может не учитывать этого в своем оборонном планировании и в практической деятельности".

На территории Польши создадут военное командование и базу беспилотников США

В министерстве добавили, что в результате впервые складывается ситуация, когда на основе двусторонних договоренностей с отдельными "привилегированными" союзниками США идут в обход обязательств, которые они приняли на себя в рамках НАТО. "Таким образом в Европе появляется новый фактор военно-политической напряженности, — продолжили в МИД РФ. — Дальнейшее опасное наращивание военных потенциалов на континенте осуществляется Вашингтоном без оглядки на обязательства в рамках многосторонних инструментов, а теперь и без оглядки на европейских союзников".

Заверения же в том, что это усиление является якобы незначительным, как указали в Министерстве иностранных дел, не должны вводить в заблуждение. "Штабные структуры, которые создаются в Польше под нынешнее усиление, обладают гораздо большим потенциалом, — отметили в МИД РФ. — Видим в этом признак подготовки для последующих широкомасштабных развертываний".

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США, Польша, Россия, МИД РФ.
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