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В России журналисту Голунову предоставили защиту

В России журналисту Голунову предоставили защиту
07:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Журналисту "Meduza" Ивану Голунову предоставлена защита.

В РФ корреспонденту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову предоставлена защита как свидетелю по уголовному делу о наркотиках.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

“По словам адвоката, накануне Голунов дал показания в МВД в качестве свидетеля по делу, по которому с корреспондента "Медузы" ранее сняли обвинения”, - говорится в сообщении.

36-летний спецкор отдела расследований "Медузы" Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня и отправлен на два месяца под домашний арест по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. В полиции заявили, что у него нашли четыре грамма метилэфедрона и пять граммов кокаина, напоминает DW.

Однако эксперты не обнаружили в биологическом материале журналиста следов наркотиков. При этом на свертках, изъятых у Голунова, нашли ДНК нескольких человек. Журналист заявил, что наркотики ему подбросили из-за расследований о похоронном бизнесе.

Напоминаем, задержание Голунова вызвало широкий общественный резонанс в России. Вечером 11 июня он был освобожден из-под домашнего ареста, уголовное расследование в отношении него прекратили.

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РФ, Медуза, Защита, Журналист, Накротики, Иван Голунов.
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