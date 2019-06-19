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В РФ хотят через соцсети собирать информацию на школьников и их родителей

В РФ хотят через соцсети собирать информацию на школьников и их родителей
15:03 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Министерство цифрового развития России будет собирать на каждого ученика и его родителей информацию, а также будет указывать активные ссылки на соцсети.

Министерство просвещения и министерство цифрового развития России намерены собирать информацию об аккаунтах в социальных сетях школьников, их родителей и учителей. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на проект приказа. 

По данным издания, на каждого ученика предлагается заводить цифровое портфолио, с помощью которого будут проводиться "мониторинг прохождения образовательных программ" и "объективное оценивание навыков и достижений пользователей". В анкетах будет вноситься имя, дата рождения, а также активные ссылки на соцсети.

В рамках проекта школьникам будет предложено указать своих репетиторов и одноклассников и заполнить графу "Правонарушения, учет", а родителям и учителям - поля "Водительское удостоверение" и "Загранпаспорт".

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В анкетах учителей будет заноситься информация о профессиональной квалификации, научных достижениях и учебной нагрузке. В министерстве просвещения подчеркнули, что сбор информации о соцсетях участников программы проводится с их согласия "в рамках действующего законодательства России о персональных данных".

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Соцсети, РФ, Родители, Школьники, Информация.
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