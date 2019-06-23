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Военные РФ поучаствуют в параде ко Дню Независимости Беларуси

Военные РФ поучаствуют в параде ко Дню Независимости Беларуси
04:43 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

В параде ко Дню Независимости Беларуси примут участие российские военные.

Пеший и механизированный расчеты российских военных прибыли для участия в параде ко Дню Независимости Беларуси. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минобороны, передает УНН.

“Сегодня для участия в параде войск Минского гарнизона в ознаменование Дня Независимости Беларуси прибыли пеший и механизированный парадные расчеты Западного военного округа вооруженных сил России. Пеший парадный расчет представлен личным составом гвардейской Кантемировской танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии”, — говорится в сообщении.

Также в составе российской механизированной колонны пройдут оперативно-тактические ракетные комплексы “Искандер” и бронетранспортеры БТР-82А.

Кроме того, в воздушном параде примут участие прибывшие накануне разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 от бригады армейской авиации Западного военного округа.

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Сообщается, что 300 военнослужащих РФ 3 июля примут участие в параде ко Дню Независимости Беларуси. Также приглашены представители войск еще семи иностранных государств, они будут представлены парадными расчетами и знаменными группами.

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Россия, Беларусь, День Независимости, РФ, Парад.
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