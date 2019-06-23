В РФ школьник с фамилией Путин получил наивысшие балы по трем ЕГЭ

Выпускник гимназии из российского города Северск Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.

Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике. Об этом РИА Томск рассказала директор учебного заведения Ирина Мирошникова.

По ее словам, Путин всегда хорошо учился и был отличником, участвовал в олимпиадах по различным предметам.

"Очень разносторонний: кандидат в мастера спорта (по полиатлону) и музыкант", - отметила она.

Мирошникова рассказала, что одноклассники часто шутили над ним из-за того, что он является однофамильцем президента России Владимира Путина.

В то же время школьник якобы "никогда этим фактом не щеголял". В дальнейшем Путин, как сообщила директор гимназии, планирует поступить в Московский физико-технический институт.