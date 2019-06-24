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В РФ продлили на 2020 год действие контрсанкций в отношении ЕС

В РФ продлили на 2020 год действие контрсанкций в отношении ЕС
14:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Согласно указу, специальные экономические меры будут продлены с 1 января по 31 декабря 2020 года в отношении продукции из стран ЕС.

Президент РФ Владимир Путин своим указом продлил с 1 января до конца 2020 года специальные экономические меры, введенные в отношении продукции из стран ЕС.

Указ президента "О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ" опубликован на портале правовой информации.

Указ от 24 июня вступил в силу со дня его подписания. Отдельные специальные экономические меры в отношении стран Евросоюза были введены указом президента от 6 августа 2014 года, и после этого четырежды продлевались указами президента, последний из которых был подписан 12 июля 2018 года. Новым указом меры продлены с 1 января по 31 декабря 2020 года.

Правительству РФ в соответствии с документом поручено при необходимости вносить предложения об изменении вышеназванного срока действия отдельных специальных экономических мер.

Ранее сообщалось, что  президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 8 июля российским авиакомпаниям запрещается перевозить граждан РФ на территорию Грузии. 

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ЕС, РФ, Владимир Путин, Продукция, Продление экономических санкций.
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