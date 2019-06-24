Авиатабу: В Кремле ждут возвращения Грузии в "нерусофобское" русло

В России пересмотрят решение о приостановлении авиасообщения с Грузией после того, как русофобское настроение там сменится на более дружественное.

Решение об отмене авиаблокады с Грузией будет рассмотрено после возвращения страны из "русофобского русла". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНИАН.

"Речь идет просто о возвращении ситуации в Грузии в нерусофобское русло. Вот как только это будет зафиксировано, тогда это станет поводом для того, чтобы задуматься о пересмотре принятого решения", - ответил Песков.

Также он добавил, что никаких временных промежутков в документе не зафиксировано. Пока российская сторона ожидает смены настроения Грузии, но отмечает, что сейчас там властвует "русофобская истерия".

По мнению пресс-секретаря, такие негативные настроения подогреваются радикальными элементами. "Можно только выразить сожаление в связи с этим", - отметил Дмитрий Песков.

Свои действия в Кремле объяснили "вынужденными рестрикциями". Также отмечается, что основанием для принятия решения о "перерыве" в ависообщения с Грузией стала реальная угроза для россиян, которая и правда существует по мнению российских властей.

"Нет и не может быть запрета на посещение какой-либо страны. Есть предупреждения нашим гражданам учитывать ту опасность, которая, к сожалению, сейчас в стране существует", - сказано в сообщении.