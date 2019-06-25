РФ подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ

Спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин заявил, что как только в ПАСЕ была принята резолюция, Россия подала заявку на участие.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что Россия подала заявку на подтверждение своих полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает ТАСС.

"Мы, как только была принята резолюция, подали заявку на участие", - отметил он.

Ранее сообщалось, что ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств. Ее поддержали 118 делегатов, 62 высказались против. Украинская делегация заявила, что после такого решения может приостановить свое участие в ПАСЕ.

Перед этим на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили предложение делегации Украины рассмотреть поправки к резолюции по возврату РФ в организацию. Парламентская ассамблея Совета Европы лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии против Украины.

Полномочия российской делегации в ПАСЕ оспорены. По правилам ПАСЕ теперь полномочия могут быть заново подтверждены в течение 24 часов.

Делегация сможет работать в зале в течение этих суток так же как и все остальные делегации, но не сможет голосовать по вопросам, которые связаны с ее полномочиями. Для оспаривания нужны были голоса 30 членов ассамблеи из пяти стран, это количество было набрано и полномочия опротестованы.

С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций. В частности, с конца июня 2017 года российская сторона приостановила уплату взносов в Совет Европы до восстановления полномочий делегации.