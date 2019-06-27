В РФ объявили о выводе военно-технических специалистов из Венесуэлы

Россия заявила, что ее военные специалисты отбыли из Венесуэлы.

Из столицы Венесуэлы Каракаса в среду, 26 июня, отбыли военно-технические специалисты, которые работали в стране.

Об этом сообщает посольство РФ в Венесуэле на своей странице в Facebook, передает УНН.

"С Каракаса в Москву 26 июня вылетел самолет Ил-62 с российскими техниками, которые находились в Венесуэле в течение трех последних месяцев и осуществляли техническое содействие, которое обеспечивает Россия по контрактам в военно-технической сфере с Венесуэлой", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, два самолета с российскими военнослужащими прибыли в Венесуэлу в марте. Против этого активно выступала власти США.