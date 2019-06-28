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В Беларуси предложили два способа компенсировать убытки от грязной нефти из РФ

В Беларуси предложили два способа компенсировать убытки от грязной нефти из РФ
20:16 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

В Беларуси предложили увеличить тариф на транзит российской нефти.

Беларусь предложила повысить тариф на транзит российской нефти в качестве одного из вариантов решения вопроса компенсации за убытки, вызванные загрязнением трубопровода "Дружба" некондиционной нефтью. Об этом заявил генеральный директор ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Олег Борисенко в интервью БЕЛТА, передает УНН.

Так, по его словам, за апрель-июнь сокращение объемов транспортировки нефти из-за инцидента составило более 4,7 млн тонн, что в денежном выражении превышает 23 млн долларов.

"Если вопрос качества нефти решается через механизм замещения загрязненной хлоридами нефти в трубопроводах на нефть, качество которой соответствует ГОСТу, и этот процесс уже близится к завершению, то вопрос компенсации недополученных ОАО "Гомельтранснефть Дружба" доходов только начинаем обсуждать с ПАО "Транснефть", - отметил Борисенко.

Он отметил, что компания предложила два варианта урегулирования этого вопроса.

Первый – это прокачка до конца года заявленных ранее ПАО "Транснефть" объемов транспортировки нефти на 2019 год в размере 59,75 млн тонн.

Второй же — компенсация суммы путем увеличения тарифов на транспортировку нефти.

"Имеется механизм пересмотра тарифов в случае возникновения непредвиденных и неконтролируемых обстоятельств, которые оказали существенное влияние на показатели производственно-финансовой деятельности ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Ситуация прописана в действующей методике изменения тарифов на услуги по транспортировке нефти", - отметил гендиректор.

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Он констатировал, что в этом году такие обстоятельства возникли, ведь наблюдается значительное отклонение от заявленных ранее ПАО "Транснефть" объемов транспортировки нефти по белорусскому участку. Борисенко отметил, что это существенно влияет на показатели работы компании и вызвано исключительно загрязнением трубопровода хлоридной нефтью.

"Чтобы компенсировать наши потери, необходимо повысить тариф на 21,7%", - заявил гендиректор.

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Россия, Нефть, Беларусь, Дружба, Нефтепровод.
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