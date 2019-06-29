В России задумались о строительстве газопровода через территорию КНДР

Россия рассматривает возможность строительства газопровода через КНДР.

Проект строительства газопровода в Республику Корею через территорию КНДР изучается. Об этом сообщил журналистам по итогам саммита G20 министр энергетики РФ Александр Новак, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Такой проект на повестке дня есть, и он изучается", - сказал он.

Ранее министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва сообщала, что в случае улучшения ситуации на Корейском полуострове возможно рассмотрение строительства проекта газопровода из России в Южную Корею через КНДР.

Согласно сообщениям южнокорейских СМИ, в 2011 году велись переговоры о поставках газа между представителями "Газпрома" и Южной Кореи. План предусматривал строительство наземного трубопровода, что было бы наиболее рентабельным способом экспорта газа в Южную Корею.

Газопровод должен был пройти через территорию КНДР, что параллельно позволило бы решить вопрос энергообеспечения этой страны. Но из-за напряженности, вызванной развитием ракетно-ядерной программы Пхеньяна, этот проект не был реализован. Однако в последнее время между двумя корейскими государствами наметилось сближение.