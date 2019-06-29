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Трамп всерьез рассматривает визит в Москву 9 мая

Трамп всерьез рассматривает визит в Москву 9 мая
11:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Лидер США Трамп всерьез рассматривает возможность визита в РФ по приглашению Путина.

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что всерьез обдумает возможность визита в РФ по приглашению президента России Владимира Путина.

"Этот вопрос будет всерьез рассмотрен", - сказал он на пресс-конференции в Осаке.

Трамп добавил, что Путин, приглашая его на празднование 75-летия Победы над нацистской Германией, рассказал о миллионах советских людей, погибших во Второй мировой войне.

"Речь идет о победе над нацистами. Это - очень важно", - сказал президент США.

Видео дня. Трамп и Путин встретились на саммите G20: первые слова

Как ранее сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Россия пригласила президента США приехать на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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Все по теме:

США, G20, Россия, РФ, Владимир Путин, Дональд Трамп.
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