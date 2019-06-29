Трамп всерьез рассматривает визит в Москву 9 мая

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что всерьез обдумает возможность визита в РФ по приглашению президента России Владимира Путина.
"Этот вопрос будет всерьез рассмотрен", - сказал он на пресс-конференции в Осаке.
Трамп добавил, что Путин, приглашая его на празднование 75-летия Победы над нацистской Германией, рассказал о миллионах советских людей, погибших во Второй мировой войне.
"Речь идет о победе над нацистами. Это - очень важно", - сказал президент США.
Как ранее сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Россия пригласила президента США приехать на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.