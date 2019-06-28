Трамп получил приглашение в Москву на празднования 9 мая

Владимир Путин на саммите G20 пригласил Трампа в Москву на 75-летие Победы.

резидент России Владимир Путин пригласил президента США Дональда Трампа в Москву на 75-летие Победы, он отреагировал на это позитивно.

Как передает корреспондент в РФ, об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков по итогам встрече президентов России и США в Осаке.

«Мы пригласили президента США приехать к нам на 75-летие Победы в Великой отечественной войне 9 мая следующего года», - сказал Ушаков.

«Президент США прореагировал очень позитивно. В этой связи был разговор о том, кто, какая страна, сколько потеряла в годы войны, чья роль была решающей, соответственно, был отмечен вклад советского народа в эту победу», - добавил он.

Встреча Путина и Трампа в Осаке длилась 1 час 20 минут.

В переговорах приняли участие с российской стороны глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы администрации Кремля - пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

С американской стороны участвовали госсекретарь Майкл Помпео, министр финансов Стив Мнучин, и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни, помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон, пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.