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В России погибли 14 моряков на глубоководном аппарате

В России погибли 14 моряков на глубоководном аппарате
19:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

14 подводников РФ погибли на глубоководном аппарате из-за пожара.

Четырнадцать моряков-подводников ВМФ РФ погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате, сообщили в Минобороны РФ.

"1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-Морского Флота России, в ходе проведения батиметрических измерений (оценка глубин водных объектов с помощью специального оборудования) возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения", - заявили в Минобороны РФ.

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По данным военного ведомства, глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморск.

На данный момент очаг возгорания ликвидирован, сказали в Минобороны.

"Причины произошедшего устанавливаются. Расследование проводит главнокомандующий Военно-морским флотом", - добавили в ведомстве.

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Россия, РФ, Подводная лодка, Моряки, ЧП.
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