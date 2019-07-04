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Путин считает, что диалог с Зеленским возможен, но назвал условие

Путин считает, что диалог с Зеленским возможен, но назвал условие
08:52 Сегодня Телеграф УНН

Путин назвал условия для переговоров с Зеленским.

Президент России Владимир Путин считает, что диалог Москвы и Киева возможен, если президент Украины Владимир Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания и говорить с соотечественниками на Донбассе.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью президента РФ Владимира Путина итальянской газете Corriere della Sera.

"(Конструктивный диалог с Киевом) возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, включая установление прямых контактов с собственными соотечественниками на Донбассе, перестав называть их сепаратистами. И украинские власти должны уважать минские соглашения, а не игнорировать их", - сказал Путин.

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Президент РФ добавил, что "граждане Украины ждут от Зеленского и его команды не заявлений, а конкретных действий и изменений к лучшему".

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Россия, Донбасс, Владимир Путин, Владимир Зеленский.
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