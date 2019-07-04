Пресс-секретарь Зеленского отказалась давать показания: ГПУ направила запрос президенту

Новости Украины: ГПУ направила запрос Зеленскому за отказ его пресс-секретаря от дачи показаний на допросе.

Генпрокуратура направила в Офис президента Владимира Зеленского запрос из-за отказа его пресс-секретаря Юлии Мендель от дачи показаний на допросе.

Как сообщает пресс-служба ГПУ, речь идет об уголовном деле, в которой прокуратура расследует содействие Следственным комитетом России деятельности так называемых "ДНР" и "ЛНР" путем привлечения к уголовной ответственности заведомо невиновных украинских военных.

Мендель вызвали на допрос из-за ее заявление в эфире "1+1" о том, что существуют случаи, когда украинские военные, отвечая на провокации боевиков, обстреливают гражданские объекты, в результате чего гибнут мирные жители.

Как отметили в ГПУ, это выступление сразу было распространен в средствах массовой информации и пророссийских Интернет изданиях с утверждением о том, что Вооруженные Силы Украины обстреливают мирных жителей Донбасса и такие факты, как видят авторы соответствующих сообщений, признали в Администрации Президента Украины.

Также эту информацию Россия передала в Офис прокурора Международного уголовного суда как доказательство якобы нарушение законов и обычаев войны со стороны Украины.

Мендель вызвали на допрос как свидетеля для разъяснения ее заявления, однако во время допроса она отказалась давать показания, заявив, что он является политизированным.

В прокуратуре пояснили, что учитывая это, они обратились за разъяснениями в Офис президента относительно источника информации, которую озвучила Мендель.

В своем запросе ГПУ хочет получить от ОПУ подтверждения или опровержения высказываний пресc-секретаря президента о том, что бойцы ВСУ допускают случаи обстрелов гражданских объектов.

В ГПУ сообщили, что сейчас уголовные производства по заявлениям пресс-секретаря президента не начинались.