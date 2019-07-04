Скачать
Четверг, 04.07.2019
Луценко назначил заместителя генпрокурора Украины
Луценко назначил заместителя генпрокурора Украины
В Конгрессе США призвали поддержать резолюцию по осуждению возврата РФ в ПАСЕ
В Конгрессе США призвали поддержать резолюцию по осуждению возврата РФ в ПАСЕ
Украинка Медведенко проведет бой за три чемпионских пояса
Украинка Медведенко проведет бой за три чемпионских пояса
Рейтинг самых красивых наций со всего мира (Фото)
Рейтинг самых красивых наций со всего мира (Фото)

Пресс-секретарь Зеленского отказалась давать показания: ГПУ направила запрос президенту

Пресс-секретарь Зеленского отказалась давать показания: ГПУ направила запрос президенту
07:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: ГПУ направила запрос Зеленскому за отказ его пресс-секретаря от дачи показаний на допросе.

Генпрокуратура направила в Офис президента Владимира Зеленского запрос из-за отказа его пресс-секретаря Юлии Мендель от дачи показаний на допросе.

Как сообщает пресс-служба ГПУ, речь идет об уголовном деле, в которой прокуратура расследует содействие Следственным комитетом России деятельности так называемых "ДНР" и "ЛНР" путем привлечения к уголовной ответственности заведомо невиновных украинских военных.

Мендель вызвали на допрос из-за ее заявление в эфире "1+1" о том, что существуют случаи, когда украинские военные, отвечая на провокации боевиков, обстреливают гражданские объекты, в результате чего гибнут мирные жители.

Как отметили в ГПУ, это выступление сразу было распространен в средствах массовой информации и пророссийских Интернет изданиях с утверждением о том, что Вооруженные Силы Украины обстреливают мирных жителей Донбасса и такие факты, как видят авторы соответствующих сообщений, признали в Администрации Президента Украины.

Также эту информацию Россия передала в Офис прокурора Международного уголовного суда как доказательство якобы нарушение законов и обычаев войны со стороны Украины.

Мендель вызвали на допрос как свидетеля для разъяснения ее заявления, однако во время допроса она отказалась давать показания, заявив, что он является политизированным.

Климкин о политике Зеленского: Никакого порядка нет - ни хорошего, ни плохого

В прокуратуре пояснили, что учитывая это, они обратились за разъяснениями в Офис президента относительно источника информации, которую озвучила Мендель.

В своем запросе ГПУ хочет получить от ОПУ подтверждения или опровержения высказываний пресc-секретаря президента о том, что бойцы ВСУ допускают случаи обстрелов гражданских объектов.

В ГПУ сообщили, что сейчас уголовные производства по заявлениям пресс-секретаря президента не начинались.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ГПУ, Владимир Зеленский, Юлия Мендель.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Доктор, исцелись сам": Арьев раскритиковал заявление президента ПАСЕ о наблюдателях на выборах
02 РФ в ПАСЕ: В Конгрессе США подготовили проект резолюции в поддержку Украины
03 Возможная отмена закона люстрации: в партии Порошенко обещают акцию под КСУ
04 Ястремская пробилась в 3-й раунд Уимблдона-2019
05 Выборы в Раду: в ЦИК прокомментировали реакцию Авакова на регистрацию Клюева
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Сутки в ООС: пятеро украинских военных ранены
Сутки в ООС: пятеро украинских военных ранены
&quot;ОПОРА&quot;: Клюев и Шарий не будут участвовать в выборах
"ОПОРА": Клюев и Шарий не будут участвовать в выборах
Главные события 3 июля: отзыв наблюдателей ПАСЕ, &quot;дематерщина языка&quot; и новый президент Европарламента
Итоги 3 июля: ПАСЕ, Клюев, Шарий и запрет материться
Эксперты назвали неожиданный напиток, который поможет справиться с жарой
Эксперты назвали неожиданный напиток, который поможет справиться с жарой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь