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Климкин о политике Зеленского: Никакого порядка нет - ни хорошего, ни плохого

Климкин о политике Зеленского: Никакого порядка нет - ни хорошего, ни плохого
14:10 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины: Министр иностранных дел Павел Климкин раскритиковал команду Зеленского и рассказал о шагах Украины в ситуации с РФ в ПАСЕ.

Глава МИД Павел Климкин, уходящий в "политический отпуск" после конфликта с президентом, раскритиковал команду Зеленского за отсутствие стратегии внешней политики Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в интервью изданию Liga.

Климкин отметил, что с момента инаугурации у него практически не было коммуникации с командой президента.

"Я считаю, что любая команда должна задействовать других, вести своей харизмой. Какой будет модель будущей внешней политики? Не видно. Ок, какими будут очертания этой политики? Неизвестно. Сейчас вы от новой команды слышите то одно, то другое по каждому вопросу. Один говорит - а давайте Донбассу русский язык дадим, другой отвечает - не надо. Это стратегия? Есть много интервью вместо стратегии", - сказал министр.

"Во внешней политике нам нужно и видение, и структурированный процесс. Сегодня никакого порядка нет - ни хорошего, ни плохого. В принципе нет внешней политики. Возможно, она появится. Возможно, кто-то мешает. Я мешаю? Ну, с завтрашнего дня (с 3 июля. - ред.) я буду в отпуске. Нет проблем", - сказал он.

Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что в ближайшие дни будет утвержден алгоритм действий Украины в отношении ПАСЕ.

"Что касается ПАСЕ, то когда я вижу, что там происходит - это патология. Мы должны временно приостановить свое участие в ПАСЕ и посмотреть, что будет дальше. Мы не должны звать их наблюдать за нашими выборами. Кто эти люди, которые будут учить нас демократии и тому, как лучше делать? Ну, реально - вот эти, что ли, которые Россию вернули в ПАСЕ?" - сказал министр.

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По его словам, в Киев для консультаций прибыл посол в Совете Европы Дмитрий Кулеба, и в ближайшие дни будут утверждены алгоритм украинских действий в отношении ПАСЕ.

"Но это не значит, что мы должны навсегда покинуть ПАСЕ, иначе Россия там будет делать все, что хочет. Мы не должны нигде оставлять Россию в покое", - добавил министр.

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ПАСЕ, МИД Украины, Владимир Зеленский, Павел Климкин.
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