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СМИ: пресс-секретаря Зеленского вызвали на допрос в прокуратуру

СМИ: пресс-секретаря Зеленского вызвали на допрос в прокуратуру
06:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Военная прокуратура вызвала пресс-секретаря Зеленского на допрос.

Управление по расследованию преступлений, совершенных на оккупированных территориях, вызвало пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлию Мендель на допрос из-за ее слов об обстреле мирного населения на Донбассе украинскими военными.

Об этом сообщает theБабель со ссылкой на собственные источники.

Вызов на допрос связан с заявлением Юлии Мендель о том, что украинские военные ведутся на провокации боевиков и обстреливают мирное население в Донбассе. Она сказала об этом 7 июня в эфире программы "Право на власть".

Пресс-секретарь президента акцентировала внимание на том, что во время Минских переговоров должна учитываться украинская позиция, и все стороны должны выполнять определенные обязательства, а не только Украины.

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"Украина не может только со своей стороны прекратить обстрелы. Это просто невозможно. О чем конкретно шла речь? О том, что очень часто украинские военные попадают на провокации, когда стреляют из жилого дома, с детского сада, школы, из больницы, с любого места, где находятся гражданские люди. И после этого начинаются обстрелы этого дома. Таким образом гибнут наши люди, наши украинцы", - сказала Мендель.

Фраза была построена таким образом, что вызвала крайне негативную реакцию в обществе.

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Донбасс, Владимир Зеленский, Военная прокуратура, Юлия Мендель.
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