Разведение сил возле Станицы Луганской: Волкер ждет следующего шага от России

Новости Украины: Волкер дал комментарий касаемо разведения сил в Станице Луганской.

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер поздравил отвод украинских военных с одной из позиций перед КПВВ в Станице Луганской и указал, что ожидает следующего шага от России. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter, передает УНН.

"Хороший шаг, сделанный Украиной в Станице-Луганской. Теперь России решать по реализации взаимных дальнейших мер по укреплению прекращения огня, включая отводом тяжелого оружия и разоружением незаконных вооруженных формирований", - написал Волкер.

Как сообщалось ранее, украинские военные в полдень 26 июня отошли с одной из позиций перед КПВВ в Станице Луганской, сообщили в штабе операции объединенных сил. "По сигналу сигнальных ракет с нашей стороны и стороны боевиков наши военные покинули определенные ОБСЕ позиции. Пока не известно, отвел ли свои войска противник", - говорилось в сообщении штаба.

Согласно сообщению, на днях ожидается приезд украинского представителя в Трехсторонний контактной группе Леонида Кучмы, чтобы "продолжить работу по разведению сторон на определенные минского договоренностями рубежи".

В группировке "ЛНР" также заявили о разведении сил в Станице Луганской и добавили, что этот процесс может занять до трех дней.

В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ 26 июня подтвердили готовность "контролировать и проверять процесс разведения с обеих сторон линии разграничения".

Развести силы в Станице Луганской пытаются с 2016 года.