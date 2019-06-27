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Четверг, 27.06.2019
Сайдик приветствовал начало разведения сил у Станицы Луганской
Сайдик приветствовал начало разведения сил у Станицы Луганской
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Сайдик приветствовал начало разведения сил у Станицы Луганской

Сайдик приветствовал начало разведения сил у Станицы Луганской
03:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Разведение сил у Станицы Луганской станет катализатором для дальнейших действий по мирному урегулированию на Донбассе, надеется Сайдик.

Спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Украине Мартин Сайдик приветствовал начало украинскими военными процесса отвода сил и средств у Станицы Луганской (Луганская обл.) и надеется, что это действие в дальнейшем станет катализатором по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Как говорится в релизе ОБСЕ, Сайдик выразил признательность сторонам за принятие необходимых решений для этого важного события.

"Я искренне приветствую начало процесса отвода сил и техники в Станице Луганской. Надеюсь, что успешное осуществление этой операции в Станице-Луганской станет катализатором дальнейших шагов в направлении мирного урегулирования конфликта на востоке Украины и, в частности, возобновления надежного, устойчивого и постоянного прекращения огня", - говорится в сообщении.

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Спецпредставитель ОБСЕ призвал стороны приложить усилия для успешного завершения процесса отвода сил и средств.

Кроме того он поблагодарил сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, в частности, главного наблюдателя Яшара Халита Чевика и его заместителя Марка Этерингтона за участие в процессе разъединения.

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Ранее в этот день штаб операции Объединенных сил сообщил, что у КПВВ "Станица Луганская" в среду днем состоялся первый этап отвода украинских подразделений под наблюдением Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. За отводом войск также наблюдал лично командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский. По его словам, это первый этап отвода сторон от окраин Станицы Луганской.

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ОБСЕ, Донбасс, Мартин Сайдик, ОРДЛО, ТКГ.
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