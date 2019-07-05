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В школах РФ планируют запретить телефоны

В школах РФ планируют запретить телефоны
03:52 Сегодня Телеграф УНИАН Фото из открытых источников

В российских школах могут запретить пользоваться мобильными телефонами.

Роспотребнадзор в течение месяца создать рабочую группу и подготовит предложения по запрету использования учениками школ телефонов на территории учебных заведений.

Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова, передает «Интерфакс».

С соответствующей инициативой ранее выступила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, попросив экспертов «внимательно посмотреть все аспекты» вопросы и до начала нового учебного года принять необходимые решения.

«Есть нормы этики в разных странах. Если ребенок с телефоном на уроках - будет ребенок учиться? Нет», - отметила она. По мнению Матвиенко, запрет должен быть введен и потому, что в школах нет условий для хранения дорогих устройств - в случае, если он исчезнет, руководство учебных заведений не будет брать на себя ответственность. «Телефонов на уроках, переменах быть не должно», - подчеркнула глава Совета Федерации, добавив, что большинство педагогов поддерживает за это нововведение.

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В августе 2017 года с похожим заявлением выступила министр образования Ольга Васильева. По ее мнению, использование мобильных телефонов во время уроков может мешать учебному процессу, и руководство учебных заведений имеет право выработать рекомендации относительно смартфонов. Сама она отметила, что считает, что их стоит запретить.

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Россия, Мобильный телефон, Смартфон, Школа, РФ.
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