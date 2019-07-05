В РФ допустили возвращение захваченных моряков до решения суда

В МИД РФ допустили возвращение в Украину пленных моряков до решения "суда".

В МИД РФ допустили возвращение в Украину пленных моряков до решения российского суда, что не предполагает освобождения "от ответственности".

Об этом заявила официальный спикер МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос УНИАН.

"В ней (в ноте МИД России - Ред.) чётко говорилось о том, что в российском законодательстве существуют соответствующие механизмы, которые украинская сторона может задействовать для освобождения не от ответственности, а из-под стражи под письменные гарантии украинской стороны для каждого из двадцати четырёх моряков до участия в досудебных заседаниях и судебном процессе", - сказала Захарова.

"Ни о каком ограничении нахождения их только на территории России в ноте речи не было. Материалы на эту тему украинских блогеров или, как они себя называют, обозревателей, которые я видела, считаю просто спекулятивными", - подчеркнула она.

По её словам, в ноте чётко сказано о наличии соответствующих инструментов в российском законодательстве.

"Хотела бы подчеркнуть, что мы получили от Украины официальный отказ от обсуждения этой темы в принципе", - сказала Захарова.

Отвечая на вопрос, была ли корректировка позиции Украины после заявлений президента Украины Владимира Зеленского, Захарова подчеркнула, что с 26 июня после получения от Украины официального отказа, который также сопровождался публичным заявлением по линии министерства иностранных дел Украины, от обсуждения российской дипломатической ноты, никаких иных нот, предложений, заявлений от Киева не поступало, равно как и не предпринимались попытки обсуждения этой темы.

"Я хочу, чтобы все это чётко зафиксировали. Сегодня мы имеем только официальный отказ украинской стороны от обсуждений в принципе той самой ноты, тех положений, которые в ней содержались и были направлены по дипломатическим каналам в Киев", - сказала она.