В РФ собирают подписи за освобождение активиста Бекирова

Новости Украины: Активисты в РФ собирают подписи за освобождение из СИЗО тяжелобольного Эдема Бекирова.

Российские активисты обратились к министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой с просьбой оказать необходимую медицинскую помощь крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову, который находится в СИЗО Симферополя.

Также активисты собирают подписи с призывом спасти Бекирова. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на заявление активиста Константина Котова.

"Нам показалось, что в ситуации с Бекировым поможет именно Минздрав: они, как специалисты, должны понимать, что ему необходимо специализированное лечение. И помощь, которая ему предоставляется в СИЗО - не помогает", - сказал он.

Также активист добавил, что на сайте change.org размещена петиция, где врач Ольга Мазурова призывает выпустить Бекирова из СИЗО.

"Автор петиции – врач, и она обращается к врачам. Еще один адресат петиции – это Минюст. Именно Минюст должен дать разрешение, чтобы Бекиров получил необходимую медицинскую помощь. Думаем, через некоторое время подадим обращение и туда. Москальковой обращение подавали несколько месяцев назад: адекватной реакции не было", – сказал Котов.

В Министерстве здравоохранения России пока не комментировали обращение активистов.

Как сообщалось, накануне "суд" в аннексированном Крыму оставил под арестом крымскотатарского активиста Эдема Бекирова.

Европейский суд по правам человека 11 июня принял решение по делу крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, обвиняемого в Крыму в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки. В частности, суд постановил срочно перевести его в больницу.

Старший следователь крымского управления ФСБ России Иван Романец, несмотря на решение ЕСПЧ, отказывается госпитализировать активиста, который находится в симферопольском СИЗО аннексированного Крыма. Подконтрольная России "прокуратура Крыма" поддержала отказ ФСБ в госпитализации Бекирова.

Житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими силовиками на въезде в аннексирован Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Подконтрольный Кремлю Киевский районный "суд" Симферополя арестовал Бекирова. Бекиров неоднократно заявлял о своей невиновности.