Работу Путина не одобряет треть россиян, курс России - около 50%

Согласно опросам, рейтинг российского президента Владимира Путина в этом году остается по-прежнему низким.

По данным опроса, проведенного в июне, не одобряют работу президента России Владимира Путина 31% респондентов, еще 41% считают, что в целом «страна движется неправильным путем»

Об этом сообщается на сайте «Левада-центра».

В течение всего 2019 года эти показатели остаются стабильными, неодобрения деятельности Путина - 31-35%, неодобрение пути развития государства - 40-46%.

По данным социологов, Дмитрием Медведевым на посту председателя правительства довольны только 36% опрошенных, недовольны - 62%. В целом работу правительства положительно оценивают 43% россиян, отрицательно - 55%. Деятельность Госдумы удовлетворяет 38% респондентов, не удовлетворяет - 59%.

Ранее, в мае, "ВЦИОМ" опубликовал данные о падении рейтинга доверия Путину до минимума за последние 13 лет - около 32%. В Кремле удивлены - почему рейтинг доверия президенту падает, а уровень электоральной поддержки растет. После этого социологи пересчитали рейтинг по новой методике. И тогда оказалось, что Путину доверяют больше 72%.