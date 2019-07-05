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Работу Путина не одобряет треть россиян, курс России - около 50%

Работу Путина не одобряет треть россиян, курс России - около 50%
19:02 Сегодня Телеграф Укринформ

Согласно опросам, рейтинг российского президента Владимира Путина в этом году остается по-прежнему низким.

По данным опроса, проведенного в июне, не одобряют работу президента России Владимира Путина 31% респондентов, еще 41% считают, что в целом «страна движется неправильным путем»

Об этом сообщается на сайте «Левада-центра».

В течение всего 2019 года эти показатели остаются стабильными, неодобрения деятельности Путина - 31-35%, неодобрение пути развития государства - 40-46%.

По данным социологов, Дмитрием Медведевым на посту председателя правительства довольны только 36% опрошенных, недовольны - 62%. В целом работу правительства положительно оценивают 43% россиян, отрицательно - 55%. Деятельность Госдумы удовлетворяет 38% респондентов, не удовлетворяет - 59%.

Берлускони о встрече с Путиным: Важно поддерживать хорошие отношения

Ранее, в мае, "ВЦИОМ" опубликовал данные о падении рейтинга доверия Путину до минимума за последние 13 лет - около 32%. В Кремле удивлены - почему рейтинг доверия президенту падает, а уровень электоральной поддержки растет. После этого социологи пересчитали рейтинг по новой методике. И тогда оказалось, что Путину доверяют больше 72%.

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Россия, РФ, Владимир Путин, Опрос, Рейтинг Путина.
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