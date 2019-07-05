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Берлускони о встрече с Путиным: Важно поддерживать хорошие отношения

Берлускони о встрече с Путиным: Важно поддерживать хорошие отношения
15:21 Сегодня Телеграф

Новости мира: Сильвио Берлускони остался довольным после встречи с российским президентом и пообещал бороться с антироссийскими санкциями.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони рассказал в пятницу на своей странице в Facebook о частной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, который накануне совершил официальный визит в Италию и Ватикан. 82-летний политик, которого с российским лидером связывают давние дружеские отношения, передает УНН.

"Эта встреча подтвердила наши отношения взаимного уважения, дружбы и личной привязанности, — написал Берлускони. — Крайне важно поддерживать хорошие отношения между Россией и Италией и Россией и Европой. "Вперед, Италия" (партия Берлускони) продолжит добиваться преодоления несправедливого и бесполезного механизма антироссийских санкций, и этот подход находит растущую поддержку в нашей стране и Европе".

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В опубликованном накануне визита в интервью газете Corriere della Sera Путин назвал Берлускони "политиком мирового уровня". "С Берлускони нас связывает многолетняя дружба. Сильвио — политик мирового уровня, настоящий лидер, который отстаивает интересы своей страны на международной арене. Его искреннее желание и стремление сохранить и преумножить потенциал между нашими странами заслуживает уважения. Нам не удается часто видеться, но когда представляется возможность, он никогда не позволяет себе говорить о внутренней политике. И я тоже этого не делаю", — рассказал Путин.

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Италия, Россия, РФ, Владимир Путин, Сильвио Берлускони.
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