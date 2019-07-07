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Сколько потеряла РФ от запрета на полеты в Грузию

Сколько потеряла РФ от запрета на полеты в Грузию
22:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

В РФ подсчитали миллиардные убытки авиакомпаний от запрета полетов в Грузию.

Потери российских авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией предварительно оцениваются в 3 миллиарда рублей.

Об этом сообщает Медуза со ссылкой на министра транспорта России Евгения Дитриха.

"При оценке потерь, сообщил Дитрих, учитывались как прямые убытки, так и часть упущенной выгоды. Речь идет об "очень предварительной оценке", - цитирует чиновника СМИ.

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Ранее российским авиакомпаниям пообещали компенсировать потери от запрета полетов в Грузию из федерального бюджета.

Как сообщалось, грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines в воскресенье выполнили последние рейсы в направлении России накануне вступления в силу временного запрета на полеты в Россию.

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Все по теме:

Россия, Грузия, Убытки, Евгений Дитрих.
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