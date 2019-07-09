Вице-спикер Госдумы РФ назвал Украину и Грузию "странами-инвалидами"

Вице-спикер Госдумы РФ Толстой заявил, что "благодаря России" Украина и Грузия стали странами - инвалидами без своих территорий.

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой заявил, что "благодаря России" Украина и Грузия стали странами - инвалидами без своих территорий, а также потребовал извинений перед Москвой.

Как передает корреспондент УНИАН в РФ, об этом Толстой сказал сегодня, выступая с трибуны российского парламента.

По его словам, Грузии нужно извиняться не за слова журналиста (7 июля ведущий программы "P.S." Георгий Габуния в эфире грузинского телеканала "Рустави 2" обматерил президента РФ Владимира Путина, напомнив, что тот является лидером страны-оккупанта, - ред.), а за "смысл, риторику в адрес России и президента России".

"Только благодаря нашей стране... Но это, собственно говоря, и все знают, только благодаря нашей стране сегодня на карте мира существуют вот эти два злобных инвалида, без части своих территорий, несостоявшихся государства – Украина и Грузия. Да, они такие, и они будут этой злобой полыхать долгое время, пока не поймут, что никогда эти территории к ним не вернутся", - считает Толстой.

По его словам, все это надо признать, и "если украинским политикам только предстоит извиняться", то "грузинские политики должны это сделать немедленно и официально".