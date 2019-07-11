В Москве возле Верховного суда РФ проходит акция в поддержку крымских татар

Акция проходит в то время, когда Верховный суд РФ рассматривает апелляцию на приговор четырем фигурантам бахчисарайского дела "Хизб ут-Тахрир".

В Москве активисты проводят акцию в поддержку крымских татар под зданием Верховного суда РФ, где сегодня рассматривается апелляция на приговор фигурантам бахчисарайского дела "Хизб ут-Тахрир" Энвера Мамутова, Руслана Абильтарова, Ремзи Меметова и Зеври Абсеитова.

Как сообщает в Facebook общественное объединение "Крымская солидарность", многие активисты пришли в белых футболках с надписями "Прекратите репрессии против крымских татар" и держат в руках плакаты с аналогичными надписями.

"Также поддержать политзаключённых пришли правощащитники, общественные деятели и гражданские активисты инициативы "Стратегия-18". Участница инициативы Вера Лаврешина держала в руках плакат "Мусульмане - не террористы", - сказано в сообщении.

12 мая 2016 года в оккупированном Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, крымских татар, а также в местном кафе. В результате были задержаны Абсеитов, Меметов, Абильтаров и Мамутов. Их обвинили в участии в деятельности организации "Хизб ут-Тахрир", которая признана в России террористической.

24 декабря 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Мамутова к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, Абильтарова, Меметова и Абсеитова - к 9 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год. Ни один из фигурантов своей вины не признал. Все указывали на политически мотивированный характер уголовного дела.

Сегодня, 11 июля, Верховный суд России рассматривает апелляцию на приговор.

В это же время в Киеве у здания российского посольства состоялась акция в поддержку крымских татар, незаконно обвинённых в терроризме и свержении конституционного строя РФ.