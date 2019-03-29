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Госдеп США призывает Россию освободить арестованных крымских татар

Госдеп США призывает Россию освободить арестованных крымских татар
07:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Госдепартамент США призывает освободить предполагаемых членов "Хизб ут-Тахрир", арестованных в Крыму.

Госдепартамент США осудил действия России по задержанию 23 жителей Крыма, подозреваемых в участии в организации "Хизб ут-Тахрир".

"Мы осуждаем действия российских оккупационных властей в Крыму. Вооруженные сотрудники ФСБ в масках вторглись в дома крымских татар, терроризируя семьи и арестовав более 20 человек", - заявил заместитель представителя госдепа США Роберт Палладино.

В заявлении говорится, что США призывают освободить этих людей, а также других "несправедливо осужденных украинцев".

Как сообщалось, массовые обыски прошли 27 марта в Симферопольском районе Крыма, были задержаны 20 человек. 28 марта появилась информация о задержании еще троих крымчан в Ростове-на-Дону.

ФСБ России провела спецоперацию в Крыму вместе с сотрудниками МВД и Росгвардии. Спецслужба назвала задержанных "главарями и рядовыми участниками" "Хизб ут-Тахрир" в регионе. По данным ФСБ, они распространяли "террористическую идеологию" среди жителей Крымского полуострова и вербовали местных мусульман в ряды запрещенной в России организации.

В Крыму начался "суд" над задержанными крымскими татарами

Все 23 задержанных арестованы. МИД Украины выразил протест в связи с событиями в Крыму, призвал международное сообщество отреагировать на них, в частности, усилить санкции против российской стороны.

Европейский союз осведомлен об обысках в домах крымских татар на полуострове, осуждает их, заявила официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Майя Коцьянчич.

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Крым, Хизб-ут-Тахрир, Госдепартамент США, Крымские татары, Тофик Абдулгазиев, Рустем Сейтхалилов.
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