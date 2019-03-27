В аннексированном Крыму ФСБ проводит массовые обыски у крымских татар

Новости Украины: С утра 27 марта проходят новые обыски в Крыму по делу организации "Хизб ут-Тахрир".

Утром в среду, 27 марта, в Симферополе и Белогорском районе в оккупированном Крыму российские силовики проводят обыски в домах, как минимум, 25-ти крымскотатарских семей. Об этом сообщает ATR.

Как сообщают в соцсетях, обыски проводятся, в частности, в домах активистов "Крымской солидарности" и в гражданских защитников.

Российские силовики в нескольких микрорайонах и селах Симферополя перекрыли улицы.

По информации проекта Крым. Реалии, в микрорайоне Каменка квартал, где проходит обыск, перекрыт Росгвардией, местных жителей не пропускают домой.

На странице "Крымской солидарности" в Facebook приводится список лиц, в домах которых проводятся обыски.

Как известно, после аннексии в Крыму оккупационная "власть" практикуют массовые обыски у независимых журналистов, общественных активистов, активистов крымскотатарского Национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир"

Напомним, в феврале в поселке Октябрьское в аннексированном Россией Крыму прошли обыски в трех домах крымских татар. После следственных действий силовики задержали трех крымских татар.

Как выяснилось, на Арсена Абхаирова, Эскендера Абдулгъаниева и Решата Эмирусеинова возбуждены уголовные дела по подозрению в организации и участии в деятельности запрещённой в России организации "Хизб ут-Тахрир".

Арсена Абхаирова, Эскендера Абдулгъаниева и Рустема Эмирусеинова (сына Решата Эмирусеинова) увезли в управление ФСБ в Симферополь.