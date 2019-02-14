В Крыму снова обыски: ФСБ задержала еще трех татар

Новости Украины: В поселке Октябрьское в аннексированном Россией Крыму прошли обыски в трех домах крымских татар.

В оккупированном Крыму после обысков задержали еще трех крымских татар. Об этом сообщает на Facebook-странице правозащитной организации "Крымская солидарность".

Сообщается, что обыски прошли в поселке Октябрьское Красногвардейского района. После следственных действий силовики задержали трех крымских татар.

Как выяснилось, на Арсена Абхаирова, Эскендера Абдулгъаниева и Решата Эмирусеинова возбуждены уголовные дела по подозрению в организации и участии в деятельности запрещённой в России организации "Хизб ут-Тахрир".

Арсена Абхаирова, Эскендера Абдулгъаниева и Рустема Эмирусеинова (сына Решата Эмирусеинова) увезли в управление ФСБ в Симферополь. Обыск их домах завершили. Матери Арсена Абхаирова вызвали "скорую помощи", но врачей к ней не пропустили.

К дому Эмирусеинова также вызывали "скорую помощь"

69-летний Решат Эмирусеинов – активный участник крымскотатарского движения в прошлом и настоящем.

В августе 2017 года он вышел с одиночным пикетом в поддержку Сервера Караметова. На его плакате было написано: "Путин, наши дети не террористы и не экстремисты". Позже стал посещать встречи "Крымской солидарности", в ходе которых открыто выступал с позицией несогласия с существующим давлением на крымских татар в Крыму.