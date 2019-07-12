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Россия ответила на высказывание Туска о распаде СССР

Россия ответила на высказывание Туска о распаде СССР
12:45 Сегодня Телеграф Европейская правда

МИД РФ обвинило Дональда Туска в "русофобии" за резкое высказывание о том, что крах СССР положительно повлиял на страны Восточной и Центральной Европы.

Российское МИД обвинило президента Европейского совета Дональда Туска в "русофобии" после его заявлении в Грузии,  что распад Советского Союза было благословением для Центральной и Восточной Европы.

Cоответствующее заявление размещено на сайте МИД РФ.

В министерстве заявили, что Туск попытался в искаженном виде представить смысл высказывания Владимира Путина о том, что распад Советского Союза был крупнейшей геополитической катастрофой XX века.

"Распад СССР привел к многочисленным человеческим трагедиям, когда десятки миллионов наших сограждан и соотечественников в одночасье оказались за границей, семьи и народы оказались разделенными. Это, в частности, относится к русскоязычным жителям Прибалтики", - говорится в заявлении.

Туск: Крах СССР - это благословение для народов Центральной и Восточной Европы

В российском МИДе также заявили, что в этих странах, с 2004 года являющихся членами ЕС, "продолжается нарушение их прав и грубейшая дискриминация по национальному признаку".

"Господина Туска, судя по всему, это не слишком беспокоит. Ему надо было бы заняться именно этими заявлениями, а не очередным приступом русофобии", - заявили в МИДе.

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ЕС, РФ, СССР, Дональд Туск.
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