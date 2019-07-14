Скачать
Воскресенье, 14.07.2019
Выборы в Раду: партии уже потратили полмиллиарда гривень
Выборы в Раду: партии уже потратили полмиллиарда гривень
Смешко о переговорах с РФ: С той стороны не будет никаких уступок, ни на йоту
Смешко о переговорах с РФ: С той стороны не будет никаких уступок, ни на йоту
Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании
Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании
Эд Ширан страдает психическим заболеванием: детали
Эд Ширан страдает психическим заболеванием: детали

В Москве протестующие требуют допустить независимых кандидатов к выборам

В Москве протестующие требуют допустить независимых кандидатов к выборам
18:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

В Москве митингуют за допуск независимых кандидатов на выборы.

В Москве проходит акция с требованием допустить независимых кандидатов к выборам в городскую думу.

Инициатором выступил оппозиционер Алексей Навальный, сообщает Радио Свобода .

Около тысячи участников акции собрались на Пушкинской площади. Затем они отправились к зданию мэрии Москвы. Колонну возглавили оппозиционеры Любовь Соболь и Илья Яшин.

Соболь призвала собравшихся пойти к зданию Мосгоризбиркома и потребовать встречи с главой комиссии Валентином Горбуновым.

У здания Мосгоризбиркома Соболь и ее сторонники призвали всех собравшихся не расходиться. Участники выкрикивают лозунги: "Мы не уйдём", "За Любовь!", "Даёшь честные выборы".

Накануне Московский городской избирком отказал в регистрации всем кандидатам-самовыдвиженцам по 43-му избирательному округу. Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь сообщила, что избирком признал недействительными почти 15 процентов подписей в ее поддержку при допустимом браке в 10 процентов. В свою очередь председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов обвинил Соболь в давлении на избирательные комиссии.

Среди кандидатов в депутаты по 43-му округу, помимо Соболь, выдвигались член политкомитета "Яблока" Сергей Митрохин, актер Андрей Соловьев, бывший форвард сборной России по футболу Дмитрий Булыкин и лидер рок-группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий. В середине июня свою кандидатуру там отозвала основатель Фонда помощи хосписам Анна Федермессер.

День взятия Бастилии: "Желтые жилеты" освистали Макрона

В итоге до выборов в 43-м округе столицы допустили только троих кандидатов – представителей парламентских партий КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия". По закону им не требуется собирать подписи.

Как сообщалось, выборы в Московскую городскую думу состоятся 8 сентября 2019 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Москва, Россия, Протесты, Алексей Навальный.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Семена льна: зачем и как употреблять
02 Приметы и обряды на 14 июля - День Демьяна и Кузьмы
03 Прикольные СМС-поздравления с днем рождения 14 июля в стихах
04 Украина в ОБСЕ рассказала о сербском псевдожурналисте, воевавшем на Донбассе
05 Гороскоп на сегодня, 14 июля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Протестующие в Гонконге опять подрались с полицией
Протестующие в Гонконге опять подрались с полицией
Знойная жара не ожидается: дожди 14-15 июля не покинут Украину
Дожди 14-15 июля не покинут Украину
Кандидат в депутаты получил ножом в грудь: подозревается действующий нардеп
Кандидат в депутаты получил ножом в грудь (Фото)
СМИ: Памела Андерсон начала терять вес после скандального разрыва с футболистом
СМИ: Памела Андерсон начала терять вес после скандального разрыва с футболистом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь