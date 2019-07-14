В Москве протестующие требуют допустить независимых кандидатов к выборам

В Москве митингуют за допуск независимых кандидатов на выборы.

В Москве проходит акция с требованием допустить независимых кандидатов к выборам в городскую думу.

Инициатором выступил оппозиционер Алексей Навальный, сообщает Радио Свобода .

Около тысячи участников акции собрались на Пушкинской площади. Затем они отправились к зданию мэрии Москвы. Колонну возглавили оппозиционеры Любовь Соболь и Илья Яшин.

Соболь призвала собравшихся пойти к зданию Мосгоризбиркома и потребовать встречи с главой комиссии Валентином Горбуновым.

У здания Мосгоризбиркома Соболь и ее сторонники призвали всех собравшихся не расходиться. Участники выкрикивают лозунги: "Мы не уйдём", "За Любовь!", "Даёшь честные выборы".

Мы у здания Мосгоризбиркома. Требуем от главы МГИК Горбунова регистрации независимых кандидатов. Адрес: Моховая, 11с8. pic.twitter.com/UdOoXzHcK9 — Штаб Навального в Москве (@teamnavalny_mos) 14 июля 2019 г.

Накануне Московский городской избирком отказал в регистрации всем кандидатам-самовыдвиженцам по 43-му избирательному округу. Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь сообщила, что избирком признал недействительными почти 15 процентов подписей в ее поддержку при допустимом браке в 10 процентов. В свою очередь председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов обвинил Соболь в давлении на избирательные комиссии.

Среди кандидатов в депутаты по 43-му округу, помимо Соболь, выдвигались член политкомитета "Яблока" Сергей Митрохин, актер Андрей Соловьев, бывший форвард сборной России по футболу Дмитрий Булыкин и лидер рок-группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий. В середине июня свою кандидатуру там отозвала основатель Фонда помощи хосписам Анна Федермессер.

В итоге до выборов в 43-м округе столицы допустили только троих кандидатов – представителей парламентских партий КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия". По закону им не требуется собирать подписи.

Как сообщалось, выборы в Московскую городскую думу состоятся 8 сентября 2019 года.