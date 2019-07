День взятия Бастилии: "Желтые жилеты" освистали Макрона

Присоединившиеся к зрителям парада в Париже по случаю Дня взятия Бастилии "желтые жилеты" освистали открывавшего торжества президента Франции Эмманюэля Макрона, когда он ехал в открытом автомобиле по Елисейским полям к площади Конкорд.

На этот раз участники протестного движения не надели своих светоотражающих жилетов, чтобы не провоцировать раньше времени полицию, запретившую их манифестации в кварталах, где проходят празднества, и пришли с желтыми воздушными шарами.

Полиция вытеснила протестующих с места проведения парада. Впоследствии между возмутителями спокойствия и силами порядка возникли стычки, сообщают в воскресенье французские СМИ.

Группа из нескольких десятков человек, заявлявших, что они представляют "желтые жилеты", пыталась прорваться через ряды стражей порядка, которые взяли ее в кольцо. На видео, распространенных очевидцами, можно видеть ожесточенную перепалку правоохранителей с "желтыми жилетами".

Strange confrontation, in between thousands of tourists in Paris for national celebration, #YellowVests protesters shouting “Révolution” during the annual #BastilleDay #14Juillet #FeteNationale #GiletsJaunes pic.twitter.com/LsMifbCTO3

— Globaliz (@GLOBALIZ_fr) 14 июля 2019 г.