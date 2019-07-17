Каждый третий россиянин боится "второго Чернобыля"

Жители России допускают повторение катастрофы на одной из АЭС, подобной Чернобыльской в 1986 году.

Почти каждый третий россиянин (30%) считает возможным в ближайшие годы в РФ повторение катастрофы, подобной аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

При этом, согласно результатам социологического исследования, по сравнению с 2000 годом количество респондентов, допускающих возможность в РФ аварии подобного масштаба, уменьшилось более чем вдвое: по данным опроса, 19 лет назад такую возможность не исключали 69% участников опроса.

В свою очередь, по данным исследования "Левада-центра", в настоящее время практически две трети сограждан (64%) не верят в возможность такой аварии в ближайшие годы: 18% респондентов считают, что катастрофа такого масштаба практически невозможна, а 46% участников опроса полагают, что авария такого масштаба маловероятна.

Социологическое исследование показало, что удельный вес респондентов, исключающих возможность такой аварии, по сравнению с 2000 годом увеличился втрое: 19 лет назад оптимисты составляли лишь 21% от всех участников опроса.

Опрос проведён 27 июня - 4 июля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

Чернобыльская АЭС расположена в Киевской области вблизи города Припять в 18 км от города Чернобыль, в 16 км от границы с Беларусью и в 110 км от Киева.

Авария на АЭС в Чернобыле произошла 26 апреля 1986 года. Она расценивается как крупнейшая в своем роде за всю историю ядерной энергетики. ЧАЭС была окончательно закрыта 15 декабря 2000 года.

Вокруг Чернобыльской АЭС установлена 30-километровая "зона отчуждения", куда можно попасть через контрольно-пропускной пункт (КПП) "Дитятки". Там также действует 10-километровая зона с контрольно-пропускным пунктом "Лелев".

В настоящее время в "зону" водят организованных туристов. За 2018 год ее посетили более 70 тыс. человек. В лидерах по посещаемости туристы из Великобритании, Германии, Польши, США.

В последнее время об обстоятельствах аварии на Чернобыльской АЭС вновь заговорили в мире в связи с выходом в 2019 году на экраны американского пятисерийного сериала НВО "Чернобыль", который снял режиссер Йохан Ренк. Сценарий к фильму написал Крейг Мазин, который тщательно изучил историю катастрофы, в том числе через воспоминания современников.

10 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о развитии Зоны отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, который предусматривает разработку и принятие Стратегии развития Чернобыльской зоны как туристического объекта. Зеленский предложил превратить Зону отчуждения "в научный и будущий туристический магнит", сделать тут "землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины - без коррупции и глупых запретов, с инвестициями и будущим".