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Четверг, 11.07.2019
Итоги 10 июля: отмена парада на День Независимости, Гранитное, Киевская ОГА, Арка на ЧАЭС
Итоги 10 июля: отмена парада на День Независимости, Гранитное, Киевская ОГА, Арка на ЧАЭС
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Итоги 10 июля: отмена парада на День Независимости, Гранитное, Киевская ОГА, Арка на ЧАЭС

Итоги 10 июля: отмена парада на День Независимости, Гранитное, Киевская ОГА, Арка на ЧАЭС
07:51 Сегодня Телеграф Фото: АП

Новости Украины: Неоднозначное решение Зеленского об отмене парада ко Дню Независимости. Назначения со скандалом главу Киевской ОГА. Арка на ЧАЭС и Зеленский в Припяти.

Парад на День Независимости - отмена

Президент Украины Владимир Зеленский предложил не проводить дорогой помпезный парад на День Независимости, а выделить 300 млн грн на премии украинским военным.

"Хочу поделиться с вами нашей новой идеей. Как правило, 24 августа на День Независимости Украины у нас проходит военный парад, такой помпезный и точно недешевый. Мне кажется, что вместо парада лучше эти деньги выделить нашим героям, нашим военным. И мы приняли решение выделить 300 млн грн на премии всем нашим военным: это солдаты срочной службы, курсанты, сержанты, офицеры, все. И обязательно военные, которые выполняют задачи в зоне проведения Операции объединенных сил", - сказал он в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

"Но чествовать наших героев мы будем, праздновать День Независимости мы будем. Но будет новый формат", - подчеркнул Зеленский.

Все защитники Украины, волонтеры, участники Революции достоинства, ветераны и т.д. должны прийти на Крещатик в День независимости, чтобы пройтись парадом и почтить подвиг украинских героев. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий во время утреннего заседания ВРУ.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддерживает инициативу президента Владимира Зеленского о направлении 300 млн грн на премии военным, но также выступает за проведение парада на День независимости.

Обстрел колонны ВСУ под Гранитное

Украинский военнослужащий погиб и еще один получил ранение вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты в кузов военного грузового автомобиля на окраине с.Гранитное Волновахского района Донецкой области в среду днем.

Как сообщило интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на источник, под обстрел попал автомобиль из колонны, в которой передвигался глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко, он не пострадал.

Уточняется также, что это произошло на выезде из Гранитного в сторону КПВВ "Гнутово".

Арка на ЧАЭС запущена и передана Украине

Новый безопасный конфайнмент (НБК), возведенный над разрушенным в 1986 году четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), передан Государственному специализированному предприятию (ГСП) "Чернобыльская АЭС" и введен в эксплуатацию, сообщил старший советник по внешним связям банка Антон Усов.

"Спустя 22 года после организации Чернобыльского фонда "Укрытие" новый безопасный конфайнмент запущен в эксплуатацию и передается Украине. Международное сообщество собрало EUR1,5 млрд на реализацию проекта. Вклад Европейского банка реконструкции и развития составил более EUR700 млн. НБК прослужит, минимум, 100 лет и поможет решать задачу разборки саркофага над четвертым реактором", – написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Президент Украины Владимир Зеленский 10 июля принял участие в церемонии сдачи-приемки нового безопасного конфайнмента (НБК) над разрушенным энергоблоком № 4 государственного специализированного предприятия «Чернобыльская АЭС».

Как отметил президент, сооружение создано совместными усилиями десятков стран мира для защиты планеты и человечества от мировой проблемы, которая не имеет границ, - радиационного загрязнения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предлагал превратить Чернобыльскую зону в одну из точек экономического роста для Украины.

"Сегодня я подписал указ, который станет началом превращения Зоны отчуждения в одну из точек роста для новой Украины", - сказал он в среду на ЧАЭС, где состоится церемония передачи нового безопасного конфайнмента.

Назначение главы Киевской ОГА и скандал

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Бно-Айрияна председателем Киевской областной государственной администрации.

Как передает корреспондент, соответствующий указ президент подписал во время церемонии представления нового председателя Киевской ОГА в Бориспольской городской раде.

"Хочу Михаила Бно-Айрияна вам представить, нового руководителя Киевской области. Можно поаплодировать - новый человек, это профессиональный специалист, действительный менеджер", - заявил он.

Президент Украины Владимир Зеленский в Борисполе выгнал секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка со встречи с местными властями и активом Киевской области.

Зеленский: Не дадим Медведчуку монополизировать наше телевидение

В ходе встречи, на которой также присутствовал новоназначенный глава Киевской областной государственной администрации Михаила Бно-Айрияна, обсуждался вопрос функционирования Бориспольской больницы.

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Все по теме:

ЧАЭС, Арка, Киевская ОГА, Владимир Зеленский, Гранитное, Гнутово.
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