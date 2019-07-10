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Среда, 10.07.2019
Зеленский осмотрел Арку НБК на ЧАЭС и посетил Припять (Фото)
Зеленский осмотрел Арку НБК на ЧАЭС и посетил Припять (Фото)
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Зеленский осмотрел Арку НБК на ЧАЭС и посетил Припять (Фото)

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Зеленский осмотрел Арку НБК на ЧАЭС и посетил Припять (Фото)
19:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: АП

Новости Украины: Владимир Зеленский принял участие в церемонии сдачи-приемки НБК над разрушенным энергоблоком №4 ГСП "Чернобыльская АЭС".

Президент Украины Владимир Зеленский 10 июля принял участие в церемонии сдачи-приемки нового безопасного конфайнмента (НБК) над разрушенным энергоблоком № 4 государственного специализированного предприятия «Чернобыльская АЭС».

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Как отметил президент, сооружение создано совместными усилиями десятков стран мира для защиты планеты и человечества от мировой проблемы, которая не имеет границ, - радиационного загрязнения.

«Хочу искренне поблагодарить ликвидаторов аварии и всех, кто принимал в этом (строительстве укрытия. - Ред.) участие. Это еще раз доказывает, что, объединившись, мы можем справиться с самыми серьезными вызовами планетарного масштаба - такими как, например, изменение климата или гибридные войны», - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что верит в нахождение эффективных инструментов совместного решения этих проблем в ближайшее время.

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Вместе с президентом Украины участие в поездке приняла, в частности, Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в Украине Изабель Дюмон.

Во время поездки в Чернобыль Зеленский посетил пространство под Аркой НБК и диспетчерский центр НБК, осмотрел объекты комплекса «Вектор», а также площадку строительства централизованного хранилища отработанного ядерного топлива на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Президент ознакомился с ходом строительства хранилища отработанного ядерного топлива сухого типа ХОЯТ-2.

Кроме того, Зеленский принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Героям Чернобыля.

В рамках рабочей поездки президент Украины также побывал в г. Припять.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предлагал превратить Чернобыльскую зону в одну из точек экономического роста для Украины.

"Сегодня я подписал указ, который станет началом превращения Зоны отчуждения в одну из точек роста для новой Украины", - сказал он в среду на ЧАЭС, где состоится церемония передачи нового безопасного конфайнмента.

Напомним, 10 июля новый безопасный конфайнмент (НБК), возведенный над разрушенным в 1986 году четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), передан Государственному специализированному предприятию (ГСП) "Чернобыльская АЭС" и введен в эксплуатацию.

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ЧАЭС, Чернобыль, Арка, Владимир Зеленский.
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