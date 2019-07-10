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Зеленский секретарю Бориспольского горсовета: Выйди отсюда! Плохо слышишь меня?

Зеленский секретарю Бориспольского горсовета: Выйди отсюда! Плохо слышишь меня?
14:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: АП

Новости Украины: Владимир Зеленский выгнал секретаря Бориспольского горсовета Годунка со встречи с активом Киевской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в Борисполе выгнал секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка со встречи с местными властями и активом Киевской области.

В ходе встречи, на которой также присутствовал новоназначенный глава Киевской областной государственной администрации Михаила Бно-Айрияна, обсуждался вопрос функционирования Бориспольской больницы.

Зеленский спросил, почему райгосадминистрация, облгосадминистрация, мэр и директор больницы "не сели за один стол" для обсуждения вопроса работы больницы.

В ходе дискуссии секретарь Бориспольского горсовета Годунок посетовал, что ранее соучредителями Бориспольской больницы были город и район 50 на 50, а затем глава Бориспольской РГА Александр Туренко забрал у города больницу, и теперь больница не может финансироваться из городского бюджета.

В свою очередь Зеленский сказал, что "когда много кричат, он всегда просит найти ему в интернете что-то о человеке, который очень много кричит".

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"Я тут прочитал – газеты (представители СМИ – ред.), скажите, это правда или нет – так, член "Батькивщины", правильно, секретарь Бориспольского городского совета, ранее судимый по ч.3 ст.142 Уголовного кодекса - "разбой, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений". Ярослав Николаевич. Это Вы?" - спросил президент Годунка.

После получения от собеседника утвердительного ответа, Зеленский сказал: "Выйдите отсюда. Выйди отсюда, разбойник ты! Плохо слышишь меня? Я вас спрашиваю, это вы? Выйдите, пожалуйста".

В свою очередь Годунок начал возмущаться, сказал, что это "цирк просто" и упоминал заявление Зеленского в инаугурационной речи, что "каждый украинец – президент".

"Ты – точно не президент, потому что у президента нет криминала…Иди, гуляй!", - сказал в ответ Зеленский.

"Извините, эмоции. Не люблю бандитов, просто", - резюмировал президент после перепалки.

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Киевская область, Владимир Зеленский, Ярослав Годунок, Бориспольская РГА, Александр Туренко.
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