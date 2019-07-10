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Зеленский: Превратим Зону отчуждения в научный и туристический магнит

Зеленский: Превратим Зону отчуждения в научный и туристический магнит
15:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Владимир Зеленский предлагает превратить Чернобыльскую зону в одну из точек роста для новой Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает превратить Чернобыльскую зону в одну из точек экономического роста для Украины.

"Сегодня я подписал указ, который станет началом превращения Зоны отчуждения в одну из точек роста для новой Украины", - сказал он в среду на ЧАЭС, где состоится церемония передачи нового безопасного конфайнмента.

Зеленский отметил, что сначала будет создан "зеленый коридор" для туристов и убраны предпосылки для коррупции.

"Больше не будет огромных очередей на КПП и внезапных отказов (в посещении зоны - ред.), о которых человек узнает уже, приехав на пункт пропуска", - указал он.

Зеленский подчеркнул, что не будет больше "запретов снимать видео и других подобных глупостей".

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"Давайте, наконец, прекратим отпугивать людей, посетителей, и превратим Зону отчуждения в научный и будущий туристический магнит. Сделаем тут землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины: без коррупции и глупых запретов, с инвестициями и будущим. Сделаем это вместе, вместе с вами", - заявил он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Чернобыльская зона отчуждения должна перестать быть символом коррупции и нарушений закона.

"Это и взятки, которые берут с туристов, и нелегальный вывоз металлолома, и использование природных ресурсов. Все это мы очень скоро прекратим", - сказал он в среду на ЧАЭС.

Зеленский отметил, что сегодня этой территории Украины нужно дать новую жизнь.

"До сих пор Чернобыль был негативной частью бренда Украины. Пришло время это изменить. Мы должны превратить нашу проблему в наше преимущество", - считает он.

Президент отметил, что Чернобыльская зона - уникальное место на планете, где природа восстанавливает после мировой техногенной катастрофы.

"Мы должны показать это место миру: ученым, экологам, историкам, туристам", - сказал он.

Напомним, 10 июля новый безопасный конфайнмент (НБК), возведенный над разрушенным в 1986 году четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), передан Государственному специализированному предприятию (ГСП) "Чернобыльская АЭС" и введен в эксплуатацию.

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ЧАЭС, Чернобыль, Чернобыльская АЭС, Владимир Зеленский.
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