На берегу Черного моря в Сочи "куражился" смерч (Видео)

Над берегом российского Сочи образовался смерч. Съемку природного явления опубликовали в соцсетях 16 июля жители города и туристы. Водяные смерчи сформировались над Черным морем в Сочи из-за пришедшего в регион антициклона. Специалисты отмечают, что вихри из воды и воздуха могут образоваться на поверхности моря, когда на ними проходит обычный смерч. Диаметр и скорость вращения водяных смерчей меньше, а их продолжительность составляет 15–30 минут. Отметим, что вчера у Черноморского побережья Турции увидели смерч.