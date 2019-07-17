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Среда, 17.07.2019

На берегу Черного моря в Сочи "куражился" смерч (Видео)

Над берегом российского Сочи образовался смерч. Съемку природного явления опубликовали в соцсетях 16 июля жители города и туристы. Водяные смерчи сформировались над Черным морем в Сочи из-за пришедшего в регион антициклона.  Специалисты отмечают, что вихри из воды и воздуха могут образоваться на поверхности моря, когда на ними проходит обычный смерч. Диаметр и скорость вращения водяных смерчей меньше, а их продолжительность составляет 15–30 минут. Отметим, что вчера у Черноморского побережья Турции увидели смерч.
Фото: pixabay
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12:29 Сегодня Телеграф
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