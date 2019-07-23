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Госдума РФ упростила украинцам получения вида на жительство

Госдума РФ упростила украинцам получения вида на жительство
14:31 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Госдума РФ приняла закон, упрощающий предоставление отдельным категориям иностранных граждан разрешения на временное пребывание и получение вида на жительство в стране.

Государственная Дума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении закон, упрощающий предоставление отдельным категориям иностранных граждан разрешения на временное пребывание и получение вида на жительство в России.

Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт Государственной думы Российской Федерации.

Закон вводит возможность получения иностранными гражданами бессрочного вида на жительство в России. Сейчас, напомним, он выдается сроком на пять лет с необходимостью последующего продления.

Также сокращаются сроки рассмотрения заявлений о выдаче разрешения на временное проживание в России до четырех месяцев (сейчас полгода).

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Расширяется и перечень категорий иностранных граждан, которые смогут получить разрешение на временное проживание без учета правительственных квот. Это, в частности, граждане, которые родились на территории России, состоят в браке с гражданином РФ, проживающим в стране, являются участниками госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, беженцами из Украины, а также те, кто переселяется в Россию в соответствии с международными договорами о защите прав переселенцев.

“Те, кто связан с нашей страной своими корнями и говорит на русском языке, у кого живут здесь родные, кто получил здесь образование и готов работать на благо России, не должны сталкиваться с бюрократической волокитой. Все необходимые документы для проживания таких граждан в России должны оформляться в максимально короткие сроки”, — подчеркивал Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Стоит также напомнить, что президент РФ Владимир Путин расширил географию украинских регионов, жители которых могут стать россиянами в упрощенном порядке. Его новый указ наделяет таким правом всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины.

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Украина, РФ, Госдума РФ, Гражданство РФ.
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