В Беларуси будут наказывать за реабилитацию нацизма

Указом Президента в Беларуси введена уголовная ответственность за попытки реабилитации нацизма

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об изменении Уголовного кодекса страны, предусматривающий введение уголовной ответственности за попытки реабилитации нацизма.

Об этом сообщила прес-служба президента Беларуси, передает УНН.

Законом предусматривается сокращение нижнего предела наказания за незаконный оборот наркотиков.

Также законом, как сообщается, "в рамках противодействия отдельным видам угроз общественной безопасности, актуальным на современном этапе, предусмотрено установление уголовной ответственности за умышленные действия по реабилитации нацизма наравне с разжиганием расовой либо иной социальной вражды".

Вводится и уголовная ответственность за склонение спортсмена к использованию допинга, а также за использование в отношении спортсмена без его ведома запрещенных веществ или методов.

Напомним, КС в Украине признал конституционным закон о декоммунизации.