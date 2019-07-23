Лукашенко представителю ЕС: У нас есть с вами общая проблема - Украина

Новости Украины: Лидер Беларуси Александр Лукашенко попросил ЕС поддержать украинский народ для стабилизации ситуации в Украине.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина - это общая проблема для его страны и Европейского Союза. Об этом он сказал во время встречи с главой представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин, которая завершает свою миссию в Минске, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".

"Беларусь готова к расширению диалога с Европейским Союзом", - заявил в понедельник в Минске президент Беларуси.

По его словам, сегодня нет препятствий для укрепления диалога не только в экономических, но также политических вопросах с ЕС. Он отметил, что "Беларусь к этому готова".

В разговоре с викторина, Лукашенко также прокомментировал ситуацию в Украине.

"У нас есть с вами общая проблема, можно сказать, беда - Украина. Я очень хорошо знаю украинский народ и все то, что сегодня происходит в Украине, этот народ этого не заслужил", - сказал он.

Белорусский лидер отметил, что после президентских и парламентских выборов вопрос с властью в Украине разрешилось.

Лукашенко попросил Викторин подать сигнал в Евросоюзе, что "страна нуждается в поддержке", отметив предложение Киеву сблизиться с Европой, звучавшее ранее, пишет издание.

"В свое время ЕС дала этой братской для нас стране и народу много перспективных сигналов. Я прошу вас о поддержке для стабилизации ситуации в Украине. Европейский Союз сказал "А", должен сказать "Б", если говорить откровенно. Надо помочь украинскому народу", - подчеркнул Лукашенко.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко принял приглашение украинского коллеги Владимира Зеленского посетить Житомир.