Количество задержанных во время протестов в Москве превысило 800 человек

В Москве полиция задержала уже более 800 участников акции, которые выступают за свободные выборы в городскую думу.

В Москве во время акции оппозиции против недопуска независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу в субботу, 27 июля, задержаны не менее 835 человек.

Об этом сообщает DW со ссылкой на независимый российский правозащитный медиапортал "ОВД-Инфо".

Количество задержанных, по данным издания, постоянно растет. На сайте также обнародованы списки задержанных. Сообщается, что из отдельных участков полиции задержанных начали отпускать.

Опять задержания! Еще жестче! Смотреть на это невыносимо, конечно. Просто невозможно на это смотреть. Москва, центр, сейчас pic.twitter.com/GLA1XSyAK2 — DW на русском (@dw_russian) July 27, 2019

Между тем в московской полиции утверждают, что в акции приняли участие около 3,5 тыс. человек, и за нарушение общественного порядка были задержаны 295 человек, многие из которых, заверяют в полиции, не является жителями столицы России.

Как сообщалось ранее, акция за свободные выборы началась в Москве днем 27 июля, она не была согласована с городскими властями. Перед ее началом был задержан ряд известных активистов и журналистов. Многих из них после составления протоколов полиция отпустила.