Скачать
Суббота, 27.07.2019
Скандал с главой ГУНП Днепропетровской области: Аваков лично проследит за ходом расследования
Скандал с главой ГУНП Днепропетровской области: Аваков лично проследит за ходом расследования
Пересчет голосов на Мукачевской ОИК отменен
Пересчет голосов на Мукачевской ОИК отменен
Ювентус хочет обменять Дибалу на Лукаку
Ювентус хочет обменять Дибалу на Лукаку
День крещения Киевской Руси-Украины 2019: история и приметы
День крещения Киевской Руси-Украины 2019: история и приметы

Количество задержанных во время протестов в Москве превысило 800 человек

Количество задержанных во время протестов в Москве превысило 800 человек
22:25 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

В Москве полиция задержала уже более 800 участников акции, которые выступают за свободные выборы в городскую думу.

В Москве во время акции оппозиции против недопуска независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу в субботу, 27 июля, задержаны не менее 835 человек.

Об этом сообщает DW со ссылкой на независимый российский правозащитный медиапортал "ОВД-Инфо".

Количество задержанных, по данным издания, постоянно растет. На сайте также обнародованы списки задержанных. Сообщается, что из отдельных участков полиции задержанных начали отпускать.

"Тушить невыгодно": в России масштабные пожары объяли около 3 млн гектаров леса

Между тем в московской полиции утверждают, что в акции приняли участие около 3,5 тыс. человек, и за нарушение общественного порядка были задержаны 295 человек, многие из которых, заверяют в полиции, не является жителями столицы России.

Как сообщалось ранее, акция за свободные выборы началась в Москве днем 27 июля, она не была согласована с городскими властями. Перед ее началом был задержан ряд известных активистов и журналистов. Многих из них после составления протоколов полиция отпустила.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Москва, Россия, Протесты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ОБСЕ заметили, что оккупанты уже наносят надпись "СЦКК" и на транспорт
02 Кандидаты на пост глав Минздрава и МОН: ответ главы штаба "Слуги народа"
03 Танцы со звездами 2019: известны новые учасники третьего сезона шоу
04 Итоги 26 июля: ЦИК подсчитала 100% голосов, судьба Кличко, встреча Зеленского и Волкера
05 Волкер посетил КПВВ "Станица Луганская" и пообщался с местными жителями
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Синод создал Православный румынский викариат ПЦУ
Синод создал румынский викариат ПЦУ
Джонсон назвал условие для избежания &quot;жесткого&quot; Brexit
Джонсон назвал условие для избежания "жесткого" Brexit
Синод ПЦУ призывает усилить санкции против России
Синод ПЦУ призывает усилить санкции против России
Коко Роша в шляпке от украинского дизайнера: фото
Коко Роша в шляпке от украинского дизайнера: фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь